Gérard Lopez vise 3 clubs pour repartir avec Luis Campos !

Si Lille parvient à décrocher le titre de champion de France, dix ans après celui glané par la bande de Rudi Garcia, Gérard Lopez pourra se féliciter d’avoir su bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles en championnat après avoir frôlé le pire lors de la saison 2017/2018 (17e au classement). Mais depuis la mi-décembre 2020, l’homme d’affaires n’est plus le patron des Dogues après avoir vendu le club nordiste à la société Callisto.

Remplacé par Olivier Létang, Lopez n’en a pas fini pour autant avec le football. Désireux de reprendre un nouveau club, ce dernier a trois cibles selon les informations du jour de L’Équipe : Southampton, le Genoa et Valence. Soutenu par un fonds prêteur venu des États-Unis ou du golfe Persique, Lopez compte refaire un coup « à la lilloise » chez l’une de ces trois écuries citées ci-dessus.

Il veut encore faire équipe avec Luis Campos

En ce qui concerne Southampton et le Genoa, le quotidien annonce que le prix de vente devrait se situer autour des 120 M€. Quant à Valence, le dossier s’annonce plus compliqué et plus cher aussi (160 M€). Pas de quoi refroidir les ardeurs de Lopez puisque le journal précise que le rachat d’un de ces trois clubs pourrait être effectif au début du mois de juin.

Tout proche de revenir sur le devant de la scène, Lopez devrait d’ailleurs s’appuyer une fois sur Luis Campos. Le Portugais est pressenti pour devenir consultant pour le Real Madrid, mais il pourrait chapeauter la cellule de recrutement Scoutly. Désengagée du LOSC, cette société a été reprise en main par Lopez (qui a d’ailleurs dû régler des arriérés de salaire). Affaire à suivre.