Manchester United : le message de Paul Pogba après sa blessure

Présent lors du rassemblement de l’équipe de France pour les rencontres face au Kazakhstan (13 novembre) et la Finlande (16 novembre), Paul Pogba s’est blessé lundi à l’entraînement. Victime d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite, sa durée d’indisponibilité n’a pas encore été communiquée, mais pourrait être de huit à dix semaines.

L’international français a donné de ses nouvelles dans une story publiée sur Instagram et relayée par Manchester United : « nous ne perdons pas la foi, nous ne perdons pas les ondes positives », a-t-il déclaré. « On garde le sourire, tout arrive pour une raison, on est encore béni et on va revenir, et on continue. C'est comme ça. Merci encore pour le soutien, tout l'amour, Dieu vous bénisse tous et nous serons bientôt de retour. »