Le Bayern Munich fait sauter la banque

Après 5 premières journées haletantes et pleines de suspense, place à l'ultime journée de la phase de Ligue des Champions. L'occasion d'assister à de belles rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Entre les affiches Bayern-Barça, Manchester United-Young Boys et Wolfsbourg-LOSC, il y en aura pour tous les goûts. Chaque équipe voudra tenter de se qualifier pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions ou d'arracher un ticket pour la Ligue Europa.

Parmi les différents paris proposés, voici trois cotes intéressantes :

- Victoire 3-0 du Bayern face au Barça (cote à 12,00)

Bayern-Barça, c'est l'un des matches les plus attendus de cette fin d'année. La promesse d'une pluie de buts, comme c'est généralement le cas entre les deux formations (41 buts en 11 affrontements). Après le 8-2 en 2020 puis le 3-0 en septembre dernier à chaque fois en faveur du club bavarois. Une fois encore, le FCB devrait souffrir face à une formation étincelante et impitoyable du Bayern qui devrait encore très sévèrement punir le club catalan. Et comme au match aller, on mise sur une victoire 3-0 de Munich aux dépens du Barça.

- Triplé de Cristiano Ronaldo face aux Young Boys (cote à 15)

Comme souvent ces dernières semaines, Manchester United va s'en remettre à Cristiano Ronaldo pour briller en Ligue des Champions. Déjà auteur de 6 buts en 5 matches dans la compétition, l'insatiable buteur portugais devrait encore régaler face aux Young Boys pour la première de Ralf Rangnick sur le banc de MU en Ligue des Champions. Un triplé ne serait pas étonnant d'autant qu'il détient avec Lionel Messi le record de triplés inscrits dans la compétition à savoir 8.

- Match nul entre Wolfsbourg et le LOSC (cote à 3,20)

Le LOSC a lancé son opération redressement ces dernières semaines sous l'impulsion de son serial buteur, Jonathan David. En Ligue des Champions, tout semble sourire aux Dogues ces dernières semaines puisqu'ils restent sur deux victoires sur les deux derniers matches et n'ont subi qu'une seule défaite face à Salzsbourg. Mieux, ils n'ont encaissé que 3 buts en 5 matches. Forts de cette solidité, des derniers résultats en C1 et d'une possible qualification en Ligue des Champions en cas de match nul, les hommes de Jocelyn Gourvennec pourraient être tentés de jouer le nul d'autant que Wolfsbourg a déjà concédé 2 nuls dans cette phase de poules dont un face au LOSC justement.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs !

