Lens : Deiver Machado prolonge jusqu’en 2026

Arrivé à Lens en provenance de Toulouse lors du mercato estival 2021, Deiver Machado vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec le club nordiste. Son contrat initial se terminait en 2024 mais la direction lensoise a voulu sécuriser un titulaire indiscutable au poste de milieu gauche.

Pour rappel, en 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous le maillots des Sang et Or, le piston gauche colombien a délivré une passe décisive et a marqué un but. Outre ses statistiques, son implication et sa combativité sont des qualités précieuses pour le RC Lens.

