Clermont - Marseille : les compositions officielles

La 24e journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement de l’Olympique de Marseille du côté de Clermont. Revigoré depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset avec deux victoires en deux matchs joués, l’OM entend bien poursuivre cette série et remonter au classement. En cas de victoire ce soir, l’OM grimperait provisoirement dans le top 6. En face, Clermont est lanterne rouge du championnat et n’a plus gagné à domicile depuis le 12 novembre dernier. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, l’OM est organisé en 4-3-3. Le coach marseillais fait le choix d’une défense à 4 avec l’absence de Gigot (blessure). Le trio Gueye-Ounahi-Harit est aligné au milieu de terrain alors que Sarr et Ndiaye vont entourer Aubameyang en attaque. Côté Auvergnat, Pascal Gastien fait confiance à son 4-2-3-1, Virginius est aligné sur la droite de l’attaque et Keita prend place au milieu du terrain.

Les compositions

Clermont : Diaw - Pelmard, Matsima, Ogier, Neto Borges - Keita, Gastien - Virginius, Muhammed Cham, Boutobba - Nicholson

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Ounahi, Gueye, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye

