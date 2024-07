Atlético de Madrid : rebondissement surprise dans le dossier João Félix !

Décidément, le FC Barcelone nous offre de sacrées péripéties en termes de gestions. Après le vrai faux départ de Xavi qui s’est finalement conclu par le limogeage de l’Espagnol, le club catalan a officialisé le 30 juin dernier les départs de João Félix, João Cancelo et de Marcos Alonso. « Marcos Alonso, João Félix et João Cancelo ne resteront pas au FC Barcelone. Le contrat du défenseur espagnol se termine le 30 juin, tout comme les contrats de prêt des deux joueurs portugais, qui retourneront dans leurs clubs respectifs. Le FC Barcelone tient à les remercier pour leur engagement et leur dévouement, et leur souhaite le meilleur et le plus grand succès pour l’avenir. »

Ça, c’était avant que le communiqué disparaisse du site officiel des Culers et qu’il soit remplacé par un autre annonçant uniquement le départ d’Alonso. Prêté par l’Atlético de Madrid, João Félix (10 buts, 6 passes décisives en 44 matchs) va-t-il finalement rester en Catalogne ? Rien n’est moins sûr. Si le Portugais a déjà clamé son envie de rester chez les Blaugranas, les finances du Barça empêchent le club espagnol de payer les 60 M€.

Vers un retour de João Félix au Portugal ?

Et pas question pour l’Atlético de brader davantage un joueur qui leur a coûté plus de 120 M€ en 2019. Aujourd’hui, nouveau rebondissement. O Correio da Manhã assure que Benfica négocierait actuellement avec l’Atlético pour acheter 50% des droits du joueur ! L’hypothèse d’un retour de Félix dans son club formateur a souvent été évoquée, mais cette fois, l’écurie lisboète semble avoir décidé d’avancer ses pions.

L’opération reste toutefois très conséquente sur le plan financier pour une équipe comme le SLB, d’autant qu’il faudra également trouver un terrain d’entente avec un élément touchant 4 M€ à Barcelone et trois fois plus à Madrid. L’Atlético sait parfaitement qu’il ne récupèrera jamais sa mise de départ, mais les prestations moyennes de l’international lusitanien durant ses prêts successifs empêchent les Colchoneros de pouvoir se montrer trop gourmands. Affaire à suivre.