Tunisie : Wahbi Khazri met un terme à sa carrière internationale

C'est un grand nom de la sélection tunisienne qui met un terme à son parcours en sélection. Après avoir inscrit le but vainqueur des Aigles de Carthage face à l'équipe de France pour la troisième journée de la Coupe du Monde au Qatar, l'attaquant Wahbi Khazri (31 ans), aujourd'hui sous contrat avec le Montpellier HSC, a décidé d'annoncer sa retraite internationale. Depuis le 7 janvier 2013, date de sa première apparition en sélection, il aura disputé 74 rencontres sous les couleurs tunisiennes pour 25 buts (2e meilleur buteur des Aigles) et 14 passes décisives, dont 3 réalisations et 2 offrandes sur les deux derniers Mondiaux (Russie et Qatar).

La suite après cette publicité

«Je l'ai dit au groupe hier à l'issue du match, à l'hôtel, dans une grande réunion. Je pense que c'est le bon moment, après 5 Coupes d'Afrique et 2 Coupes du Monde. J'ai rendu fier mes parents, ma famille, ma femme et mes enfants. Jouer pour mon pays, c'était exceptionnel. J'ai rendu fier, je pense, le peuple tunisien, la boucle est bouclée. Terminer par une victoire contre l'équipe de France, c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Je remercie tout le peuple tunisien qui a été derrière moi, les joueurs qui ont été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments», a-t-il déclaré à nos confrères de beIN Sports.