OL : Paulo Fonseca avertit l’OM

Nommé officiellement coach de l’OL ce vendredi matin, Paulo Fonseca (51 ans) a été présenté à la presse dans l’après-midi. L’occasion d’en dire plus sur son projet. Il a aussi été questionné sur son premier match sur le banc rhodanien. Et quel match ! En effet, il va commencer sa nouvelle aventure dimanche soir par un Olympico dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Et le Portugais est prêt pour ce choc.

«Nous sommes très motivés. Nous avons commencé aujourd’hui à préparer le match. Nous n’avons pas beaucoup de temps, nous sommes motivés. C’est un magnifique match contre une grande équipe, un grand entraîneur. Mais nous voulons préparer ce match pour bien arriver au Vélodrome et faire un bon match. C’est le principal. Nous voulons toujours avoir l’ambition de gagner. Ce ne sera pas facile dimanche, mais nous voulons bien préparer ce match justement pour faire un bon match et avoir la possibilité de gagner.» L’OM et De Zerbi sont prévenus.

