Ligue 1 : le RC Lens s’impose contre Nantes au terme d’une fin de match folle

Ce samedi, un choc entre deux clubs emblématiques de Ligue 1 avait lieu au Stade Bollaert-Delelis. Dans la course aux places européennes, le RC Lens recevait le FC Nantes qui sort tout juste d’une défaite frustrante face à l’OM la semaine dernière (1-2). Une rencontre importante pour les hommes de Will Still ont perdu leurs deux derniers matches dans l’élite. D’entrée, le ton était mis par les Canaris. Entreprenants, ces derniers ont failli ouvrir le score, mais Mostafa Mohamed a touché le poteau (3e). Pour autant, ce début de match prometteur des Nantais a été enrayé par une courte interruption du match suite à des jets de balles de tennis et des banderoles vindicatives à l’égard de la LFP.

Et quand le match a repris, le RC Lens a pris l’ascendant dans le jeu et s’est montré dangereux aux abords de la surface nantaise. Finalement, le score s’est décanté sur un penalty obtenu par les Artésiens. Ainsi, Frankowski a donné l’avantage aux Lensois dans cette rencontre (1-0, 21e). Malgré ce coup dur, Nantes n’a pas arrêté de mettre en avant ses idées de jeu. Plus incisifs que leurs adversaires, les Canaris ont donc logiquement recollé au score grâce à un penalty obtenu par Nicolas Cozza et transformé par Moses Simon (1-1, 35e). Après cette histoire de penalties, les deux équipes rentraient donc aux vestiaires sur un score de parité, mais Nantes a montré légèrement plus que Lens lors d’un premier acte agité.

Un RC Lens renversant en fin de match

Au retour des vestiaires, le FC Nantes a continué d’appliquer un pressing qui est venu déranger les relances artésiennes. En ce sens, les hommes d’Antoine Kombouaré se sont procurés les meilleures occasions de la rencontre et se sont approchés dangereusement des buts de Brice Samba. Et après une telle maîtrise, le FC Nantes n’a pas tardé à prendre l’avantage. Avec un délicieux service de Simon en retrait, Nicolas Cozza a envoyé le ballon au fond des filets pour donner un avantage assez mérité aux Canaris. Finalement, alors que l’on pensait que les Lensois se dirigeaient vers une défaite frustrante, leur troisième consécutive, la réaction lensoise est venue d’un des super-subs de Will Still.

Après une grosse opportunité de Florian Sotoca (82e), Hamzat Ojediran a inscrit le but de l’égalisation en étant bien placé en retrait dans la surface (2-2, 86e). Pas rassasiés, les Sang et Or ont continué de pousser et leur sursaut d’orgueil leur a permis d’aller chercher la victoire. En effet, auteur d’une intervention courageuse quelques minutes auparavant (87e), Nicolas Pallois ne s’est pas compris avec Alban Lafont et a lobé son gardien. Une erreur qui a permis à Adrien Thomasson, en renard des surfaces, de venir terminer dans le but vide (3-2, 89e). Avec cette victoire brillante mentalement, le RC Lens se replace dans la course à l’Europe et pointe désormais à la cinquième place. De son côté, le FC Nantes peut avoir d’amers regrets. Semblant tenir le bon bout dans la partie, le club nantais a dû concéder une nouvelle défaite frustrante qui ne fait pas leurs affaires au classement : les Canaris sont 14es.