Ligue 1 : l'OGC Nice et l'OM dos à dos à Troyes

Plus de deux mois après les incidents à l'Allianz Riviera et le report de la rencontre, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille se retrouvaient ce mercredi soir au Stade de l'Aube pour ce match reporté de la 3e journée de Ligue 1. A l'Allianz Riviera, les Aiglons menaient 1-0 au mois d'août avant les échauffourées qui ont eu lieu après l'incident avec Dimitri Payet, qui avait reçu une bouteille dans son dos avant de la renvoyer vers les utras niçois, en tribunes. Derrière, la rencontre devait reprendre mais les Phocéens avaient refusé de revenir sur la pelouse, et la LFP avait alors dévoilé une nouvelle date pour cette partie à Troyes donc, et à huis clos. Côté niçois, Christophe Galtier partait sur un 4-4-2 avec un duo Guessand-Gouiri devant, le premier étant titularisé pour la première fois de la saison, certainement récompensé pour son but décisif face à l'OL dimanche (3-2). Jorge Sampaoli, lui, faisait plusieurs changements avec notamment les titularisations d'Amavi, Alvaro, Gerson ou encore Luis Henrique. Dès le début de partie, les Aiglons poussaient avec un centre dangereux de Guessand sorti par Saliba (3e), mais la deuxième était la bonne pour l'OGCN. Avec encore Guessand à la passe, Gouiri reprenait parfaitement pour l'ouverture du score avec l'aide du poteau (6e, 1-0). Sonnés, les Phocéens frôlaient la catastrophe ensuite avec ce tir d'Atal contré par Caleta-Car au dernier moment (11e). Passeur, Guessand avait l'opportunité d'endosser le costume de buteur, mais son tir était bien trop croisé (14e). Il fallait attendre une vingtaine de minutes pour voir l'OM être offensif, mais c'était bien trop tendre.

La suite après cette publicité

Les occasions étaient bel et bien niçoises et Gouiri, parti à la limite du hors-jeu, butait sur Pau Lopez qui sauvait les siens (35e). Dans les secondes qui suivaient, Kamara se manquait dans la surface alors qu'il était seul (36e). Deux grosses occasions manquées, et l'OM en profitait. Sur sa première réelle offensive, le club phocéen revenait au tableau d'affichage. Amavi prolongeait pour Gerson côté gauche qui centrait à ras de terre vers Milik qui, intelligemment, laissait filer pour Payet. Le numéro 10 terminait le travail d'une frappe du droit (42e, 1-1). La formation de Jorge Sampaoli s'en sortait donc très bien à la pause avec ce score nul. Au retour des vestiaires, les Niçois étaient proches du second but mais Pau Lopez, encore lui, restait vigilant sur un corner tiré côté droit (51e). Mais globalement, le deuxième acte était bien plus pauvre en occasions que le premier. Les deux formations offraient plusieurs séquences de possession mais Benitez et Pau Lopez avaient un peu moins de travail. C'est après l'heure de jeu que l'OM créait le danger après un nouveau jeu entre Amavi et Gerson, mais Milik était trop court pour couper le centre du Brésilien (64e). Sur un corner quelques instants plus tard, le Polonais ratait aussi le cuir en bonne position (72e). Les changements de Christophe Galtier et Jorge Sampaoli se multipliaient derrière mais le score ne bougeait pas malgré une énorme occasion de Payet, dont la frappe était déviée en corner (88e), et une dernière occasion chaude niçoise (90e+4). L'OGC Nice et l'OM se quittaient donc dos à dos (1-1). Un résultat qui permettait aux Aiglons de rester sur le podium, avec un point de plus que les Phocéens, quatrièmes.

Retrouvez le classement de Ligue 1 ici.