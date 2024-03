PSG : Luis Enrique évoque un possible retour au Barça

Pour son grand retour sur la plateforme de streaming Twitch, Luis Enrique s’est confié sur son avenir. L’occasion pour l’ancien technicien du FC Barcelone d’évoquer un possible retour en Catalogne dans le futur. «Retourner au Barça ? J’ai toujours voulu le faire un jour, le Barça représente beaucoup pour moi, mais cela semble peu probable», a tout d’abord avoué le coach parisien.

Et d’ajouter : «je veux respecter mon contrat au PSG car nous avons un projet important à développer et je ne romprai pas le contrat. Il n’en est pas question. J’ai eu des contacts avec deux équipes anglaises juste avant de rejoindre le PSG. J’ai choisi de ne pas y aller mais ça m’a servi. Ils ont choisi deux autres entraîneurs. Je suis complètement impliqué avec le PSG. Je continue à apprendre le français et j’espère bientôt le parler, même si c’est difficile». Des propos sans équivoque qui ne devraient pas manquer de rassurer les supporters parisiens.