Manchester City : le paradoxe qui entoure la machine à marquer Erling Haaland

« Nous devons le trouver un peu plus. » Voilà ce qu’a notamment déclaré Pep Guardiola samedi, en conférence de presse après la défaite de Manchester City à Old Trafford (1-2) dans le derby, au sujet d’un certain Erling Braut Haaland (22 ans) qui commence à soulever pas mal d’interrogations en Angleterre. Cela peut paraître dingue pour certains, surtout au regard des statistiques monstrueuses de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, arrivé l’été dernier en échange d’un chèque de 60 M€ : 27 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues, dont 21 réalisations (et 3 passes décisives) en 17 rencontres de Premier League. Le Cyborg explose tout sur son passage.

Ou presque. Car s’il empile les buts sous le maillot bleu ciel, Erling Haaland va devoir progresser dans sa participation au jeu et dans la construction des actions. D’autant plus avec une formation habituée à avoir la possession et évoluer face à des blocs plutôt bas. Statistiquement parlant, Manchester City se crée moins d’occasions que la saison dernière sur le pré (35,7 expected goals contre 42,3 xG en 2021-2022). Une différence majeure s’expliquant par la présence du géant norvégien, dont la qualité première reste la finition et dont le profil, qui colle peu, au premier abord, à la philosophie de Guardiola, a posé de nombreuses questions au moment de sa signature à City.

Haaland, un profil nouveau pour Man City

Comme avec tout ajout dans un effectif, les joueurs doivent s’habituer à leurs nouveaux partenaires, et les nouvelles recrues doivent elles s’imprégner du style de jeu de leur nouvelle équipe. Depuis deux ans, Man City avait l’habitude d’évoluer avec un faux n°9, qui décrochait et permutait beaucoup avec les deux autres offensifs sur les ailes. L’international norvégien ne rentre évidemment pas dans ce registre. Contre Manchester United, Haaland n’a touché que 19 ballons, ne créant pas de décalage et ne faisant pas de différence. En moyenne, il ne touche le cuir qu’à 24,8 reprises cette saison, contre 54,9 pour les joueurs de City la saison dernière.

En y jetant un œil de plus près, on s’aperçoit que l’ancien du BvB touche 31% de ses ballons dans la surface et que plus de la moitié des fois où il a le ballon entre les pieds, il se trouve dans l’axe du terrain. De quoi confirmer le jeu stéréotypé de l’imposant serial buteur à la queue de cheval. L’ancien milieu défensif international allemand des Sky Blues, Dietmar Hamann (71 matchs entre 2006 et 2009), n’a pas hésité à affirmer que « Man City était une meilleure équipe sans Haaland, même s’il marque 40 buts cette saison », alors qu’au même stade de la saison, en 2021-22, City avait deux points de plus (41) et occupait la première place du classement.

Une adaptation loin d’être terminée

Difficile d’être aussi catégorique que lui, mais force est de constater qu’apprendre à dominer avec Haaland dans ses rangs devrait prendre encore un peu de temps pour Pep Guardiola et les siens, ce qui n’a rien de bien sorcier et d’étonnant. Le technicien catalan, qui a donc fait comprendre qu’il attendait plus de son n°9 dans le jeu, est convaincu que ses joueurs trouveront plus leur attaquant dans les prochaines semaines et s’est voulu optimiste pour la suite.

« Si les incohérences dans le jeu sont liées aux changements avec la présence d’Haaland ? Je dirais que l’incohérence concernait les résultats, mais pas les performances. Nous avons été constants dans nos matchs. Que nous jouions bien ou mal, nous avons toujours eu cette chance. Je pense que c’est notre force et que nous devons nous améliorer, mais en termes de performances, je pense que nous sommes réguliers. » Muet depuis 3 rencontres (contre Chelsea puis Manchester United en championnat, et à Southampton, en Carabao Cup, où il n’a joué que 34 minutes), Erling Haaland aura l’opportunité de mettre tout le monde d’accord ce jeudi (21h), face à Tottenham (match en retard de la 7e journée de PL).