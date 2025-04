Jurgen Klopp rêve d’entraîner le Real Madrid

Miroslav Tanjga. Ce nom est assez méconnu parmi les amateurs de football d’Europe de l’ouest, pourtant, celui qui coach le FK Vojvodina, en Serbie, a lâché une petite bombe concernant l’avenir de Jürgen Klopp. Alors que Carlo Ancelotti est plus que jamais sur la sellette, Xabi Alonso et l’ancien technicien de Liverpool sont régulièrement cités comme potentiels remplaçants. Et pour Tanjga, ami de Klopp, puisqu’il l’a côtoyé dans le vestiaire de Mayence entre 1996 et 1999, l’Allemand veut un jour prendre les rênes de la Maison blanche. « Ce que m’a dit Klopp en quittant Liverpool, c’est qu’il avait deux souhaits : devenir sélectionneur national (de l’Allemagne) et entraîner le Real Madrid. Je ne sais pas si l’un ou l’autre se réalisera. » a-t-il déclaré dans des propos pour Mozzart Sport.

Alors que Klopp est actuellement directeur du football chez Red Bull, Tanjga a néanmoins tenu à nuancer ses propos. Si celui qui a occupé le banc du Borussia Dortmund durant sept saisons s’imagine un jour coacher le club merengue, il n’a rien confirmé concernant les semaines à venir : « il est sans doute l’un des candidats pour le banc du Real Madrid, mais pour l’instant tout cela n’est que pure spéculation. Je sais aussi qu’il ne s’est jamais vu entraîner un autre club anglais que Liverpool. Il ne veut pas aller en Serie A, ni en France, et je pense qu’à un moment donné, il deviendra sélectionneur de l’Allemagne. » Beaucoup de fans madrilènes verraient probablement l’arrivée du champion d’Angleterre 2020 d’un bon œil.