Tottenham : Daniel Levy réagit au départ d’Harry Kane

Affaire classée. Deux ans après son transfert avorté à Manchester City, Harry Kane quitte enfin Tottenham. Mais la saga aura mis du temps avant de se décanter. Officialisé par le Bayern Munich, l’attaquant anglais pourrait déjà faire ses débuts ce samedi face au RB Leipzig, dans le cadre de la Supercoupe d’Allemagne. L’occasion idéale pour le buteur de 30 ans de remporter son premier trophée en carrière. De l’autre côté, Daniel Levy, le président des Spurs, a réagi dans un communiqué au départ de son ancien joueur. «Nous avons cherché pendant une longue période à engager Harry et ses représentants dans plusieurs formes de prolongation de contrat, à court et à long terme. Harry a cependant clairement indiqué qu’il souhaitait relever un nouveau défi et qu’il ne signerait pas de nouveau contrat cet été. C’est donc à contrecœur que nous avons accepté son transfert», peut-on lire dans un premier temps.

«Nous avons vu un produit de notre Académie devenir l’un des meilleurs joueurs à n’avoir jamais porté le maillot des Spurs et devenir l’un des meilleurs attaquants du football mondial. Ce fut un parcours vraiment remarquable. Tout au long de ses 19 années passées au club, Harry a été un professionnel exemplaire, sur et en dehors du terrain, et une source d’inspiration pour les jeunes joueurs qui rêvent de suivre ses traces. Je voudrais remercier Harry pour tout ce qu’il a fait pour nous, tous les souvenirs, tous les records, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir. Il va sans dire que son retour sera toujours le bienvenu. C’est un membre très aimé et apprécié de la famille des Spurs, qui restera à jamais dans notre histoire», conclu le président de Tottenham, visiblement ouvert à un retour de la star anglaise à l’avenir. Ce qui est certain, c’est qu’Harry Kane aura marqué l’histoire du club londonien, et ce malgré le manque de trophées collectifs.