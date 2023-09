Wolves - Manchester City : les compositions officielles

Manchester City se déplace sur la pelouse de Wolverhampton pour le compte de la septième journée de Premier League (coup d’envoi 16h, un match à suivre en direct sur FM). Avec six victoires en autant de matches de championnat, les Citizens sont leaders de PL et veulent poursuivre sur leur lancée chez les Wolves qui traînent en fin de classement, 16es, avec seulement quatre points récoltés sur dix-huit possibles.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola, privé de Rodri (suspendu) et De Bruyne, Bernardo Silva et Stones (blessés), retrouve un onze plus classique après avoir fait tourner en League Cup cette semaine à Newcastle (0-1). Walker et Dias sont de retour en défense. Au milieu, Kovacic enchaîne avec Nunes qui affronte son ancien club. Devant, Grealish débute sur le banc. Doku et Foden animeront les côtés alors que Alvarez va évoluer en soutien de Haaland. Côté Wolves, Gary O’Neil opte pour un 3-4-3 avec notamment Lemina au milieu. Ait Nouri et Semedo vont évoluer en tant que piston alors que Cunha sera épaulé par Neto et Hwang devant.

Les compositions officielles :

Wolves : Sa – Dawson, Kilman, Toti – Semedo, Lemina, Joao Gomes, Ait Nouri – Neto, Cunha, Hwang.

Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Ake - Kovacic, Nunes - Foden, Alvarez, Doku – Haaland.