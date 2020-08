Ajax : Marc Overmars refroidit la piste Luis Suarez

Alors que le feuilleton Lionel Messi agite la toile depuis quelques heures, le FC Barcelone a également d'autres dossier à gérer, notamment celui de Luis Suarez. Placé dans la liste des indésirables, l'attaquant urugauyen a encore un an de contrat en Catalogne et dernièrement, nous apprenions que le Barça était même prêt à résilier le bail de l'Uruguayen... Il y a plusieurs jours, Teledoce expliquait justement que l'Ajax Amsterdam souhaitait récupérer le joueur de 33 ans, déjà passé par le club entre 2007 et 2011.

Mais du côté du club néerlandais, on préfère temporiser. Présent au micro de Ziggo Sport, le directeur technique de l'Ajax Marc Overmars a abordé le sujet : «permettez-moi d'être clair à ce sujet. La possibilité que Suarez vienne est très faible.» Neuf ans après son départ du club pour Liverpool, l'avant-centre du Barça Luis Suarez est donc encore bien loin d'un retour à Amsterdam.