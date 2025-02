Raphinha commence à faire peur au FC Barcelone !

S’il y a un joueur qui surprend - positivement - beaucoup de monde à Barcelone cette saison, c’est Raphinha. Arrivé en Catalogne à l’été 2022, le Brésilien était jusqu’ici un joueur certes capable de fulgurances et de coups d’éclat, mais globalement très irrégulier et parfois critiqué par l’opinion publique barcelonaise. Cette saison, il marche sur l’eau et est un monstre de régularité. Il affiche déjà 21 buts et 10 passes décisives au compteur en 31 matchs avec son club, et fait partie des indéboulonnables d’Hansi Flick.

Au-delà de son niveau, il endosse aussi à merveille ce rôle de capitaine, s’affirmant comme un leader sur le terrain et dans les vestiaires. Une saison 2024/2025 jusqu’ici excellente donc, et avec un Raphinha à ce niveau, bien accompagné par Pedri, Lewandowski ou Lamine Yamal, le FC Barcelone peut voir les choses en grand. Mais dans le même temps, Raphinha risque aussi de provoquer quelques maux de tête à la direction de l’écurie barcelonaise.

Une offre colossale

Comme l’indique Relevo, l’Arabie saoudite va encore revenir toquer à la porte du joueur de la Canarinha. S’il a dit non lors des derniers mercatos estivaux, cette fois, la Saudi Pro League reviendra avec des sommes encore plus folles pour tenter de convaincre le Barcelonais. Le pays arabe devrait offrir un véritable pont d’or au joueur, qui pourrait se rapprocher de ce qui est proposé à son compatriote Vinicius Jr, et la direction du Barça en est bien consciente…

Surtout qu’à Barcelone, il ne touche pas des émoluments conséquents, n’étant pas parmi les joueurs les mieux payés de l’effectif. L’objectif du Barça, mais aussi d’Hansi Flick, est de le faire prolonger son contrat qui expire en 2027 et ainsi éloigner, temporairement du moins, la menace saoudienne. Les récentes opérations réalisées par la direction de Joan Laporta et le retour à la règle du 1:1 devraient permettre d’offrir un meilleur contrat au joueur qui, selon la presse espagnole, touche 12,5 millions d’euros annuels bruts. Enfin en règle avec le fair-play financier de la Liga, le club peut désormais offrir de meilleurs salaires et valider les nouveaux deals signés avec les joueurs, d’où la vague de prolongations récente. Le Brésilien pourrait être le prochain. La balle est donc dans le camp de Raphinha.