PSG, EdF : la sortie de Bradley Barcola sur une éventuelle participation aux JO

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps, Bradley Barcola s’apprête à disputer l’Euro avec l’équipe de France. Après cela, l’ailier parisien pourrait également participer aux Jeux Olympiques avec la sélection entraînée par Thierry Henry. Présent en conférence de presse, l’intéressé a, malgré tout, laisser planer le doute.

Si la porte est désormais fermée pour les JO ? «Honnêtement je ne sais pas trop, on va voir après l’Euro avec le club et Thierry Henry que je n’ai pas eu», a ainsi rétorqué Barcola. Pour rappel, le PSG aurait d’ores et déjà refusé que son protégé participe à la compétition.