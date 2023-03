Real Madrid : Luka Modric répond à la rumeur Al Nassr

La suite après cette publicité

À l’instar de Karim Benzema, Marco Asensio, Toni Kroos, Dani Ceballos ou encore Nacho Fernández, Luka Modrić arrive en fin de contrat, à l’été prochain. Le Croate, âgé aujourd’hui de 37 ans, continue de briller avec les Merengues et n’a jamais caché son souhait de poursuivre chez le champion d’Europe. En conférence de presse avec la Croatie, à la veille de la réception du pays de Galles, le milieu de terrain a évoqué son avenir.

«Al Nassr ? Mon souhait est connu : rester au Real Madrid. Je crois et j’espère que cela se produira. Le reste n’est que suppositions et rumeurs. Je le répète pour la centième fois, j’espère et je crois que je resterai au Real Madrid. Pour faire court et clair, non, on ne m’a pas demandé de quitter l’équipe nationale pour rester au Real Madrid. Finir ma carrière à Madrid ? Ce serait l’idéal. Mais nous verrons, je ne sais vraiment pas», a-t-il expliqué en conférence de presse.

