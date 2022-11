Lausanne Sport : Sekou Fofana attise les convoitises

Arrivé chez les Suisses de Lausanne Sport en juillet 2021, Sekou Fofana est vite devenu l’un des éléments forts de son équipe. Cette saison, l'ancien joueur de Montfermeil et de Saint-Etienne a véritablement franchi un cap au point d'être devenu un élément clé de son équipe. Titulaire à tous les matches de championnat, le joueur de 19 ans a impressionné en inscrivant 2 buts, et en étant l’un des grands artisans des bonnes performances de Lausanne en championnat (2e au classement)

La suite après cette publicité

Latéral gauche de formation, Sekou Fofana est un joueur vif, très athlétique et particulièrement offensif. Disposant seulement d'un contrat professionnel jusqu'en 2025, le jeune jeune joueur attise les convoitises. Et le club suisse va devoir aller vite puisque plusieurs clubs de Ligue 1 et de l'étranger sont d'ores et déjà séduits par les qualités du joueur. Affaire à suivre