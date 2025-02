Ligue 1 : la stat’ qui humilie la Saudi Pro League

En décembre dernier, à l’occasion de Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo avait une nouvelle fois assuré que la Saudi Pro League était nettement supérieure à la Ligue 1. « (La SPL est-elle meilleure que la L1 ?) Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris »

Une déclaration provocatrice qui n’avait surpris personne puisque CR7 joue à Al-Nassr et qu’il est l’un des ambassadeurs de luxe de l’Arabie saoudite. Ce mercredi, Opta s’est penché sur le sujet et son résultat est formel. «Selon l’Opta Power Rankings, qui compare 13 000 équipes à travers le monde, deux tiers des équipes de Saudi Pro League sont inférieures au club le moins bien classé de Ligue 1 (Le Havre). Cristiano ?»