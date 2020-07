Marco Van Basten égratigne Matthijs de Ligt

Sacré champion d'Italie avec la Juventus, Matthijs de Ligt a connu une première saison d'adaptation avec le club de Turin. Décevant lors de ses premiers pas, il s'est montré bien plus à l'aise au fil des matches. Au point de s'imposer comme l'un des patrons du club du Piémont dans le secteur défensif. Mais aux yeux de Marco Van Basten, ce n'est pas suffisant. L'ancien attaquant triple vainqueur du Ballon d'Or et sacré champion d'Europe en 1988 avec les Pays-Bas n'a pas manqué de critiquer ses premiers pas en Serie A, même s'il trouve des circonstances atténuantes envers Matthijs de Ligt lors d'un entretien pour Ziggo Sport.

«Je ne pense pas qu'il a fait mieux que la saison dernière à Ajax. C'était dommage de ne pas avoir Chiellini, un vrai joueur d'équipe. Bonucci fait son truc, ne s'organise pas et n'indique pas ce que Matthijs doit faire. Chiellini fait aussi des choses pour les autres. Je pense que De Ligt aurait appris plus au Real Madrid, à Barcelone ou à Manchester City. Il aurait également joué dans une ligue plus intéressante, car la Serie A est inférieure aux pays que je viens de mentionner» a-t-il lâché. À Matthijs de Ligt de continuer à hisser son niveau pour faire mentir l'ancienne gloire des Oranjes.