Bordeaux - PSG : les compositions officielles

La 13e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi soir avec un duel entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. A domicile, la formation de Vladimir Petkovic s'articule en 5-3-2 avec Benoît Costil dans les cages. Devant lui, Timothée Pembélé, Enock Kwateng, Stian Gregersen, Laurent Koscielny et Ricardo Mangas forment la défense. Otavio est positionné comme sentinelle auprès de Jean Onana et Yacine Adli. Enfin, Javaîro Dilrosun, et Alberth Elis composent le duo d'attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule en 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts. Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Marquinhos et Juan Bernat forment la ligne défensif. Au milieu Eric Junior Dina Ebimbe et Ander Herrera se retrouvent dans le double pivot. Seul en pointe, Kylian Mbappé est soutenu par Julian Draxler, Georginio Wijnaldum et Neymar.

Les compositions

Bordeaux : Costil - Pembélé, Kwateng Gregersen, Koscielny, Mangas - Onana, Otavio, Adli - Dilrosun, Elis

PSG : Navas- Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Bernat - Dina Ebimbé, Herrera - Draxler, Wijnaldum, Neymar - Mbappé

