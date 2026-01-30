Ligue Europa : le tirage complet des barrages

Après la Ligue des Champions, qui vient d’avoir lieu, c’était au tour de la Ligue Europa d’organiser sa cérémonie de tirage au sort de son tour de barrage, sous format d’aller-retour (les 19 et 26 février) concernant les équipes ayant terminé entre la 9e et la 24e place. Pour rappel, les 8 premiers de la première phase sont directement qualifiés pour ce second tour, dont l’OL, qui a même terminé à la première place grâce à son dernier succès sur le PAOK hier soir.

La suite après cette publicité

Le LOSC, seule équipe française qualifiée pour les barrages après avoir fini la phase de championnat à la 18e place, après son succès sur Fribourg (1-0) hier soir, connaît désormais son sort. Il pouvait affronter l’Etoile Rouge de Belgrade (15e) ou le Celta de Vigo (16e), deux équipes déjà affrontées dans cette compétition, avec un bilan de deux défaites, en Serbie 1-0 et en Espagne 2-1. Difficulté supplémentaire, les Dogues doivent jouer à l’extérieur pour le match retour.

Lille s’est incliné à Belgrade durant la première phase

Ce sera finalement l’Etoile Rouge de Belgrade, ainsi en a décidé la main de Ilhan Mansiz, ancienne gloire du football turc et de Besiktas, club dont le stade accueillera la finale le 20 mai prochain. Le 6 novembre dernier, les Lillois avaient donc chuté sur un penalty de Marko Arnautovic en toute fin de rencontre. La donne sera différente cette fois sur le modèle d’une double confrontation. Encore faut-il que les Nordistes se remettent la tête à l’endroit avec une série de 5 défaites consécutives, enfin terminée avec le succès d’hier sur Fribourg.

La suite après cette publicité

Le mercato passera aussi par là. Lille en a besoin après les longues blessures d’Hamza Igamane et de Nabil Bentaleb. En cas de qualification, il pourrait y avoir une nouvelle confrontation franco-française face à l’OL en 8e de finale. Un tirage au sort le 27 février prochain, au lendemain des matchs de barrages retours, permettra d’en savoir plus. Pour les autres barrages, il y aura quelques affiches intéressantes comme PAOK-Celta, Celtic-Stuttgart mais surtout Fenerbahçe-Nottingham Forest, deux équipes qui postulent au titre.

Le tirage au sort complet des barrages :