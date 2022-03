Un club de Liga pousse pour Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Selon la presse anglaise, l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani pourrait s’engager avec la Real Sociedad cet été. Le buteur de 35 ans, dont le contrat avec les Red Devils se termine en juin, aurait déjà de bons contacts avec le club basque pour une arrivée libre durant le mercato estival.

Une hypothèse d’autant plus probable que la formation de San Sebastian risque de perdre son attaquant star Alexander Isak l’été prochain. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG serait également pisté par l’Inter Milan et River Plate. Cette saison l’Uruguayen a disputé 17 matches avec United, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.