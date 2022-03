L’Inter Milan s’intéresse à Edinson Cavani

Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan ferait partie de la liste des clubs intéressés par le buteur de Manchester United Edinson Cavani. L’Uruguayen de 35 ans dont le contrat avec les Red Devils expire en juin prochain intéresserait les Nerazzurri car c’est un joueur d’expérience capable de marquer des buts et d’avoir un gros impact physique.

La suite après cette publicité

Le buteur de la Céleste qui ne devrait vraisemblablement pas prolonger avec United a déjà connu le championnat italien avec Palerme et Naples. El Matador a déjà disputé 213 matchs de Serie A, inscrit 112 buts et délivré 16 passes décisives. Mais la formation milanaise n’est pas la seule à s’intéresser au meilleur buteur de l’histoire du PSG qui serait également pisté par des équipes de Liga et d’Amérique du Sud.