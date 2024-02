Le FC Barcelone est proche de l’implosion !

Si certains fans barcelonais espéraient encore un miracle et une possible participation à la course au titre, tout cela s’est terminé ce week-end. Alors que le Real Madrid a roulé sur son dauphin Girona, confortant sa première place, le FC Barcelone n’a pas pu faire mieux qu’un 3-3 à la maison contre Granada, avant-dernier de Liga. Désormais, 10 points séparent les Merengues des Blaugranas. Un écart trop important, surtout au vu des dynamiques des deux équipes. Si tout semble aller pour le mieux à Madrid, la tension est de mise à Barcelone…

La suite après cette publicité

Les images de Movistar, diffuseur de la Liga en Espagne, ont ainsi filmé un Xavi très énervé dans sa zone technique. L’ancien milieu de terrain n’a pas hésité à enchaîner les jurons et les gestes de rage dès que quelque chose n’allait pas, allant même jusqu’à taper dans un des sièges. Une certaine tension qui pourrait paraître anecdotique, mais qui est bien symptomatique du malaise qui règne en interne.

À lire

Barça : un nouveau nom surprenant pour remplacer Xavi

Tout le monde est tendu !

Dans des propos rapportés par Sport, et considérés comme une pique à Xavi, le directeur sportif Deco s’est montré très tranchant. « Il faut un changement profond. La méthode actuelle est obsolète. On doit embaucher quelqu’un qui puisse rompre avec le passé et avance vers un nouveau paradigme », a lancé le dirigeant et ancien joueur portugais. Puis, Xavi lui a répondu en conférence de presse. « Ce n’est pas ce qu’il me dit à moi. Il croit en ce modèle et l’ADN Barça, en plus il a joué ici. Je ne sais pas, je ne peux rien dire de plus », a ainsi répliqué celui qui quittera ses fonctions en fin de saison.

La suite après cette publicité

De son côté, Joan Laporta a aussi montré des signes d’agacement évidents. Pendant la rencontre, et surtout après, il était très en colère. Il a même envoyé valser des tables du buffet dans la tribune présidentielle tant il était fou de rage après cette égalisation contre Granada. Sport révèle même qu’il a récemment tenté de faire revenir Mateu Alemany, ancien directeur du football du club, pour remettre de l’ordre dans tout ça. Clairement, le Barça est une cocotte minute prête à exploser à tout instant…