AS Monaco - FC Metz : les compositions sont tombées

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivent quelques semaines après la qualification du PSG contre Lille (3-0). A domicile, l'AS Monaco reçoit le FC Metz et s'articule dans un 4-4-2 classique avec Radoslaw Majecki dans les cages. Djibril Sidibé, Benoît Badiashile, Guillermo Maripan et Fodé Ballo-Touré composent la défense. Youssouf Fofana et Eliott Matazo composent le double pivot tandis que Gelson Martins et Krépin Diatta prennent les couloirs. Enfin, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Metz opte pour un 3-4-1-2 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart. Devant lui, Mamadou Fofana, Dylan Bronn et Kiki Kouyaté prennent place. Les rôles de pistons sont assurés par Fabien Centonze et Thomas Delaine. Habib Maïga et Victorien Angban assurent le double pivot. Devant, Vagner et Aaron Leya Iseka sont soutenus par Farid Boulaya.

Les compositions :

AS Monaco : Majecki - Sidibé, Badiashile, Maripan, Ballo-Touré - Gelson, Fofana, Matazo, Diatta - Ben Yedder, Volland

FC Metz : Oukidja - Fofana, Bronn, Kouyaté - Centonze, Maïga, Angban, Delaine - Boulaya - Vagner, Leya Iseka