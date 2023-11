L’OL en lice pour récupérer David Friio !

Joueur pro, scout, directeur technique, directeur sportif. À 50 ans, David Friio a connu 1000 vies dans le monde du football. Footballeur professionnel à Épinal au milieu des années 90, ce milieu de terrain touche à tout n’a jamais connu les affres de la Ligue 1, mais a réalisé une honnête carrière en Ligue 2 (Nimes, ASOA Valence) avant de tenter sa chance au début des années 2000 en Angleterre du côté de Plymouth Argyle puis de Nottingham Forest. Après 6 ans en pro du côté de l’autre côté de la Manche (dont 18 mois à Nottingham), Friio raccroche les crampons et intègre devient "international scout" à Forest.

L’homme qui a découvert Paul Pogba et qui l’a envoyé à MU

Pas de véritable coup d’éclat durant cette première expérience, mais un vrai talent pour dénicher des talents et une réputation alors grandissante. Sans surprise et dès 2008, Manchester United lui propose de prendre le même rôle au sein des Red Devils et Friio reste jusqu’en mai 2017 à ce poste. Durant plus de 8 ans, il scrute le marché français et écume tous les terrains d’Europe chez les jeunes, les sélections et les professionnels. C’est ainsi qu’il détecte un certain Paul Pogba à son plus jeune âge et qu’il parvient à convaincre MU de miser sur lui. Il repère également Raphaël Varane, mais ce dernier lui file entre les doigts pour rejoindre le Real Madrid sur les bons conseils de Zinedine Zidane.

En 2017, nouveau virage dans la carrière du natif de Thionville. Il décide de revenir en France et plus précisément à l’AS Saint-Étienne où il vient renforcer la cellule de recrutement des Verts avec un rôle élargi. Durant sa période stéphanoise, l’ASSE connaît de belles saisons (4e de L1 en 2018-19 notamment). Été 2010, nouveau virage à 180° et belle progression encore pour cet homme de l’ombre qui rejoint l’Olympique de Marseille sous l’impulsion d’un Pablo Longoria alors directeur du football qui l’a bien connu à Manchester United et qui lui donne alors une sacrée mission, celle de chapeauter les cellules de recrutement du club, que ce soit pour les pros ou le centre de formation.

Une belle progression au sein de l’Olympique de Marseille

Ce qu’il fait quelques mois avant la fameuse révolution des cyprès du 30 janvier 2021 et l’envahissement de la Commanderie par les supporters marseillais. Longoria propulsé à la tête du club, Friio prend tour à tour le poste de directeur technique de l’OM puis directeur sportif. Dans ses valises, il ramène Mathieu Louis-Jean (parti depuis à l’OL) qu’il a connu à Manchester United et chapeaute le mercato marseillais sous l’égide d’un Pablo Longoria qui réalise des miracles à la tête du club phocéen.

Mais l’arrivée à Marseille quelques mois plus tard de Javier Ribalta a réduit son champ d’action notamment au niveau du recrutement. Cette décision a eu pour effet un rapprochement certain du directeur sportif vers le groupe professionnel. Et il a fallu le retrait ponctuel du directoire le lendemain de la réunion houleuse avec les supporters marseillais pour que le nom de David Friio arrive réellement à l’oreille des supporters marseillais. Du déplacement à Amsterdam, Friio prépare le match face à l’Ajax, élabore une tactique avec Pancho Abardonado, mais suit le match des tribunes.

Des clubs sont déjà prêts à le récupérer !

Souhaitant redéfinir le pôle sportif du club phocéen et vu le contexte particulier baignant au sein de l’OM, Pablo Longoria a décidé de procéder à quelques changements subis ou consentis. Après Javier Ribalta, c’est au tour de David Friio de préparer son départ en toute "sérénité " et sans regrets. Mais fort d’un CV long comme le bras, d’un réseau important et d’une solide expérience, le dirigeant de 50 ans ne va pas manquer de courtisans. Selon nos informations, deux clubs sont d’ores et déjà séduits à l’idée d’intégrer Friio dans leur organigramme.

L’un d’eux est l’Olympique Lyonnais, qui a déjà pioché à Marseille pour récupérer Mathieu Louis-Jean. John Textor recherche encore du monde pour étoffer le secteur sportif, et représenter le club de manière plus régulière. David Friio s’avère être une véritable option, et le club rhodanien veut vite s’activer, estimant avoir perdu déjà assez de temps.