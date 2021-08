Droits TV : la LFP réagit à la décision de justice concernant la diffusion de la Ligue 1

Ce jeudi, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu sa décision concernant l’attribution du lot 3 de la Ligue 1 (deux matches diffusés par journée moyennant 332 millions d'euros par saison). La justice a tranché, et Canal + devra diffuser ces rencontres. La LFP a réagi à cette décision via un communiqué : « la LFP prend acte de la décision du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 4 août et de la décision du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 5 août, qui font droit aux positions défendues par la LFP concernant le lot 3 et son contrat de sous-licence. Ces décisions permettent d'offrir une lisibilité claire pour les téléspectateurs qui pourront suivre dès ce week-end les rencontres de Ligue 1 Uber Eats en intégralité et en exclusivité sur les chaînes du Groupe CANAL+ et la plateforme Prime Video d'Amazon. »

La suite après cette publicité

De son côté, Vincent Labrune, Président de la Ligue de Football Professionnel, a déclaré que « les décisions judiciaires confortent la position de la LFP. Dans ce dossier où la LFP défend le juste et simple principe qu'un contrat est fait pour être respecté, le plus important est maintenant d'offrir aux supporters une vision claire de la diffusion de leur feuilleton préféré. La diffusion des rencontres sur les chaînes du Groupe Canal+ et la plateforme Prime Video constitue une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 Uber Eats, qui va aussi et enfin pouvoir compter sur le retour du public dans les stades. »