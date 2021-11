Coupe de France : le tirage intégral du 8e tour

Huitième tour et dernière ligne droite avant l'entrée en lice des cadors de Ligue 1 dans cette Coupe de France. À cette occasion, les 88 formations restantes se rencontreront les 27 et 28 novembre prochain pour déterminer les 32es de finale de la compétition. Alors que le septième tour a vu les éliminations de quatre écuries de Ligue 2 (Pau, Ajaccio, Dunkerque, Caen) et de deux clubs de National (Villefranche et Sedan), de belles surprises restent malgré tout en course. À ce titre, deux formations d'Outre-Mer effectuaient un long voyage vers la métropole pour tenter de se hisser au tour suivant. Si l'AS Vénus (Polynésie), battue 2-0 à Trélissac (N2), est désormais éliminée, la victoire a, cependant, souri à l'AJM Jumeaux de Mzaousia (Mayotte) contre le CS Plédran (5-1). De son côté, le RC Salouel-Saleux, club de championnat Départemental 2 du District de la Somme, sera le Petit Poucet de ce 8e tour.

L'équipe picarde a remporté le duel qui l'opposait à l'ESM Hamel, autre club de D2 (District de l'Escaut) en s'imposant à Douai (3-1). Il lui faudra cependant réaliser l'exploit au prochain tour avec la réception du Wasquehal Football (National 3). Quelques jolis chocs, également, au programme comme cet alléchant Red Star-GFC Ajaccio, qui pourrait permettre à Habib Beye et les siens d'accéder au tour suivant. À noter également, un derby très ouvert entre Versailles et Poissy, deux clubs des Yvelines, pensionnaires de National 2. Enfin, s’ils veulent défier le PSG comme ils en rêvent, les joueurs de Linas-Montlhéry (N3), tombeurs de Dunkerque au tour précédent, devront sortir les Normands d’Évreux (N3). À signaler, enfin, que le match du 7e tour entre ES des mineurs Waziers (R2) et AS Beauvais Oise (N2) a été arrêté en raison d’un souci d’éclairage et sera rejoué prochainement.

Le tirage intégral du 8e tour :

Groupe A

ASC Biesheim (N3) - ES Thaon (N3)

FC Soleil Bishheim (R1) - AS Nancy Lorraine (L2)

Reims Sainte-Anne (R1) - RS Magny (R2)

FC Sarrebourg (R1) - US Créteil Lusitanos (N)

Paris FC (L2) - CSC de Cayenne (Guyane)

Solidarité Scolaire (Guadeloupe) - US Sarre-Union (N3)

Groupe B

AS Montchat Lyon (R2) - FC Sochaux-Montbéliard (L2)

Foot Bourg-en-Bresse Péronnas (N) - Jura Sud Foot (N2)

FC Morteau Montlebon (N3) - Dijon FCO (L2)

FC Mulhouse (N3) - Lyon La Duchère (N2)

Groupe C

Hauts Lyonnais (N3) - FC Bourgoin-Jallieu (N3)

Andrézieux-Bouthéon FC (N2) - Grenoble Foot 38 (L2)

Chambéry Foot Savoie (N3) - AJ Auxerre (L2)

Vénissieux FC (R1) - Moulins Yzeure Foot (N2)

Groupe D

JS Chemin Bas d’Avignon (R2) - RCO Agde (N3)

AS Cannes (N3) - Rodez Aveyron (L2)

ES Cannet-Rocheville (N3) - FC Bastia-Borgo (N)

Aubagne FC (N2) - Nîmes Olympique (L2)

Groupe E

Bergerac-Périgord FC (N2) - Stade Bordelais (N3)

Club Franciscain (Martinique) - SO Cholet (N)

Canet Roussillon FC (N2) - FC Saint-Denis (La Réunion)

Toulouse Métropole FC (R1) - Montauban FC TG (R2)

Trélissac Antonne PFC (N2) - Toulouse FC (L2)

Groupe F

AC Cambrai (R1) - Amiens SC (L2)

AC Amiens (R3) - Feignies-Aulnoye EFC (N3)

Calonne Ricouart FC (R3) - Valenciennes FC (L2)

RC Salouel Saleux (D2) - Wasquehal Foot (N3)

FC Chambly Oise (N) - ES des mineurs Waziers (R2) ou AS Beauvais Oise (N2)*

Groupe G

J3S Amilly Foot (N3) - Quevilly Rouen Métropole (L2)

GFC Ajaccio (N3) - Red Star FC (N)

ESA Linas-Montlhéry (N3) - Évreux FC 27 (N3)

FC Versailles 78 (N2) - AS Poissy (N2)

Groupe H

US Chauvigny (N3) - Le Havre AC (L2)

AS Chatou (R1) - C’Chartres Foot (N2)

Stade Poitevin FC (N3) - US Orléans (N)

AS Panazol (R2) - Angoulême Charente FC (N2)

Groupe I

Dinan-Léhon FC (N3) - US Saint-Malo (N2)

US Perros Louannec (R2) - AS Vitré (N2)

EA Guingamp (L2) - Stade Briochin (N)

Plancoët Arguenon FC (R2) - Jumeaux de M’Zouasia (Mayotte)

Groupe J

Paotred Ergué Gaberic (R1) - Vannes OC (N2)

Vendée Les Herbiers (N2) - SC Bastia (L2)

Stade Lavallois MFC (N) - Le Mans FC (N)

Tregunc US (N3) - La Roche VF (N3)