Les coulisses du terrible accident de voiture de Michail Antonio

C’est la nouvelle qui bouleverse le football anglais. Ce samedi dans l’après-midi, Michail Antonio, attaquant de West Ham, a été victime d’un terrible accident de la route duquel il a miraculeusement pu échapper. Selon le Daily Mail, le Jamaïcan serait resté bloqué à l’intérieur de sa Ferrari - avec laquelle il a percuté un arbre dans la région de l’Essex - pendant plus de 1h et 45 minutes avant que les pompiers ne parviennent à l’en extraire.

Les images de la voiture du joueur complètement détruite font d’ailleurs froid dans le dos. Selon des sources proches du média britannique, le joueur de 34 ans serait touché aux deux jambes et plus particulièrement au niveau du fémur. Si l’inquiétude règne, son club de West Ham a tout de même révélé que le joueur était conscient, dans un état stable, et qu’il avait été transporté dans un hôpital du centre de Londres, sans en dire plus sur son état physique.