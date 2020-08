PSG : la nouvelle démonstration étincelante d'Angel Di Maria

La suite après cette publicité

L'absence de Kylian Mbappé dans le onze de départ du PSG face à l'Atalanta Bergame avait beaucoup fait parler. Bien plus que celle d'Angel Di Maria, suspendu pour le quart de finale. Pourtant, l'Argentin est souvent décisif dans les grands rendez-vous Parisiens, capable comme Mbappé et Neymar de faire la différence. Et contre le RB Leipzig ce mardi soir, il l'a de nouveau démontré. Ses deux passes décisives et son but ont propulsé le PSG en finale de la Ligue des Champions, concrétisant un match maîtrisé de bout en bout.

Un peu discret avant de déposer un amour de coup-franc sur le crâne de Marquinhos pour l'ouverture du score, il a pris la mesure de ses adversaires directs au fil des minutes. Prises de balle tranchantes, qualité technique, précision dans ses centres et transmissions, il a offert un véritable récital. On l'a aussi vu très impliqué défensivement, avec 4 dégagements devant sa surface, mais aussi des sorties de balle remarquables en position basse en deuxième période.

Des statistiques dignes des plus grands

L'entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, s'est incliné devant le talent de l'Argentin et de ses coéquipiers, à l'issue de la rencontre. « Di Maria, je pense qu’il n’a pas perdu un seul ballon ce soir. La qualité individuelle des parisiens est vraiment supérieure. Ils ont parfaitement défendu, avec concentration. On peut toujours mieux faire mais ça n’aurait peut-être pas été suffisant », a-t-il constaté.

Désigné homme du match par l'UEFA et la rédaction de Foot Mercato, il a dépassé Andres Iniesta au nombre de passes décisives en Ligue des Champions, avec 27 assists, rejoignant Ryan Giggs. Sur les 10 dernières saisons, il est devant Messi (26) et derrière Cristiano Ronaldo (28) et il est le meilleur passeur de la saison européenne 2019-2020. Cela en dit aussi long sur son talent que sur sa longévité.

Ángel Di María's game by numbers vs. RB Leipzig:



100% shot accuracy (2/2)

100% take-ons completed (4/4)

8 penalty area entries

6 crosses

6 ball recoveries

5 chances created

3 Big Chances created

4 clearances

2 fouls won

2 assists

1 goal



Fantastique. #UCL pic.twitter.com/AeZwqVOrW6 — Squawka Football (@Squawka) August 18, 2020