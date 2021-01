Paulo Dybala, l'objectif commun du PSG et de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Quel est le point commun entre Sergio Agüero et Paulo Dybala ? Ils sont tous les deux annoncés au PSG comme étant la priorité du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Le raccourci est facile : ils sont Argentins et a priori prêts à changer d'air l'été prochain, et le coach parisien aura envie de renouveler l'effectif.

Il ne faut pas oublier que le PSG compte déjà dans ses rangs un international argentin qui joue à la pointe de l'attaque avec Mauro Icardi. Mais cela devrait bouger dans ce secteur durant la prochaine intersaison. Déjà parce que Kylian Mbappé pourrait partir, ensuite parce qu'Icardi garde aussi des courtisans en Italie, et, enfin, parce qu'il reste l'interrogation Lionel Messi.

Pochettino avait failli l'avoir à Tottenham

En attendant, la piste Paulo Dybala prend de l'épaisseur. Selon Sport Mediaset, le PSG est le mieux placé pour offrir au joueur de 27 ans le salaire de 15 M€ annuel qu'il réclame et que la Juventus continue de lui refuser, alors que son contrat actuel arrivera à son terme en 2022. Il faut aussi se rappeler que Paulo Dybala était l'un des objectifs de Pochettino en 2019, et que l'entraîneur avait failli le récupérer à Tottenham. Pas convaincu par ce transfert, Dybala avait reculé in extremis.

Mais désormais, c'est à Paris qu'officie Pochettino et, avant même son arrivée sur le banc de touche, le PSG avait déjà tenté des approches pour la Joya, via Leonardo. La Juve pourrait accepter de libérer le joueur l'été prochain contre une belle somme d'argent, entre 60 et 70 M€, afin de faire entrer des liquidités pour recruter, ou alors avec un deal incluant Mauro Icardi, qui a toujours été dans le viseur de la Vieille Dame. Les étoiles semblent de plus en plus s'aligner dans ce dossier.