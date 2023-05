Affaire Lionel Messi : l’Argentine se pince pour y croire

La suite après cette publicité

Vous le verrez dans la revue de presse que vous aimez tant, la presse européenne et mondiale est sous le choc de la décision du Paris Saint-Germain concernant Lionel Messi. Les médias espagnols, particulièrement attachés à La Pulga, forcément plus que les autres. Mais on attendait surtout les réactions de la presse argentine, la plus grande avocate du numéro 10 albiceleste. Depuis des mois, elle fustige régulièrement les Français, coupables de ne pas vénérer autant qu’eux le fabuleux gaucher.

Alors, on pouvait s’attendre à une véritable levée de bouclier ce matin, à la lecture d’Olé, La Nacion ou encore Tyc Sport. Eh bien, à vrai dire, il y a de quoi être déçu. Les médias argentins rapportent factuellement les coulisses de cette décision, s’en tenant aux informations dévoilées depuis hier soir par l’ensemble des journaux français. Toutefois, Olé, qui dispose carrément d’une rubrique Messi sur sa page d’accueil, « le confirme, Leo a prévenu qu’il irait à Riyad. (…) Messi a été montré à Riyad souriant avec Antonella et ses enfants, également accompagnés de Pepe Costa. Ces images ont provoqué la colère des Français et des Qataris du PSG, car elles ont été générées à un très mauvais moment pour l’équipe ».

« Une folie »

Le sondage proposé aux lecteurs sur la sanction du PSG propose trois réponses : c’est une folie, c’est trop ou c’est logique. La première réponse l’emporte avec 54% des votes contre 28% sur l’option de la logique. La Nacion, de son côté, tente mollement de défendre l’icône nationale, notamment sur les photos publiées par le ministre du tourisme saoudien, où Messi pose tout sourire. « Ce sont des engagements commerciaux dans lesquels il doit se montrer souriant, ce qui impliquait de composer un personnage à l’envers de l’échec sportif qu’il venait de vivre. Maintenant, dans une bien moindre mesure, il ne voyageait pas non plus avec trop d’optimisme », expose le journal argentin.

Il faut en tout cas envisager un autre avenir pour Lionel Messi, qui ne restera pas au Paris Saint-Germain au-delà de la saison en cours. Olé répertorie 3 destinations : l’Inter Miami, qui travaille sur le dossier depuis des mois, Al Hilal, le club saoudien aux moyens financiers incomparables et bien sûr le FC Barcelone, le club de cœur aux finances limitées. Quant au PSG, il ne risque plus vraiment d’être chroniqué de manière régulière dans les médias argentins…