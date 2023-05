PSG : de nouvelles images de Messi dévoilées en Arabie Saoudite

La suite après cette publicité

Lionel Messi continue de faire grincer des dents dans la capitale. Après avoir été sanctionné par le PSG pour son escapade saoudienne survenue lundi, sans l’autorisation de son club, l’Argentin a vu de nouvelles images de lui et de sa famille être publiées sur les réseaux sociaux ce mercredi par le ministre du tourisme saoudien, Ahmed Al Khateeb.

«Messi et sa famille se sont offerts une délicieuse sélection de cuisine internationale et une expérience de shopping luxueuse à Via Riyadh, suivie d’un après-midi amusant de jeux, d’expériences de réalité virtuelle et de temps en famille de qualité à Riyadh City Boulevard», a écrit le ministre du tourisme saoudien sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, Lionel Messi avait effectué ce voyage dans le cadre de son juteux partenariat pour la promotion du tourisme en Arabie Saoudite.

