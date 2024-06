L’Europe s’incline devant le sacre du Real Madrid, le coup bas de Naples au PSG

Le Real Madrid champion pour la 15e fois

On commence en Espagne avec le Real Madrid ou plutôt les Immortels comme le placarde AS sur sa Une. Victorieux 2-0 du Borussia Dortmund, les Merengues se sont adjugés la 15e Ligue des champions de leur histoire. En France, L’Equipe décrit cette équipe comme intouchable, et met en avant le palmarès complètement dingue de Carlo Ancelotti. Avec ce nouveau trophée, le technicien italien compte 5 Ligues des champions remportées en tant qu’entraîneur, un record. Outre-manche, c’est Jude Bellingham qui est à l’honneur sur la Une du Daily Mail, soulignant la passe décisive de l’Anglais hier soir sur le but de Vinicius, qui est quant à lui mis en avant par AS dans ses pages intérieures.

La suite après cette publicité

Ça chauffe entre le PSG et Naples

À Naples, certains dossiers sont à traiter en priorité pour le président Aurelio De Laurentiis, notamment celui de Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur géorgien est toujours en pleine hésitation et doute, entre choisir le PSG et le Napoli. Comme révélé en exclusivité par nos soins, Naples compte bien réussir à convaincre son joyeux de rester cet été, qui est un élément central du projet selon son président. Selon la Gazzetta dello Sport, Paris lui aurait proposé une offre de 7,5M€ par saison. Mais l’arrivée d’Antonio Conte pourrait changer la donne et persuader l’ailier de rester dans le Sud de l’Italie. Le joueur ouvre la possibilité de prolonger, il attend une offre d’au moins 5M€ par an de Naples. Naples compte bien écarter le PSG une bonne fois pour toutes.

À lire

Real Madrid : Jude Bellingham tend les bras à Kylian Mbappé

La situation alarmante d’Erling Haaland

On termine cette revue de presse à Manchester City où l’avenir d’Erling Haaland inquiète en interne. Une clause de son contrat pose problème. Engagé jusqu’en 2027, il dispose d’une clause libératoire de 175M€. Sauf que chaque année qui passe fait diminuer cette clause, rendant ainsi son transfert plus accessible à l’ensemble des clubs européens. Une situation qui inquiète City, qui a décidé de prendre les choses en main et de faire de la prolongation d’Haaland une priorité dans les mois à venir. Le club est confiant pour conserver son attaquant, d’autant qu’en Espagne, destination privilégiée du joueur en cas de départ comme déclaré l’intéressé, aucun club ne semble en mesure de l’accueillir.