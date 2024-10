Aston Villa - Bayern : Emiliano Martínez compare ses arrêts à celui contre Randal Kolo Muani

Pour le retour de la Ligue des champions à Villa Park (Birmingham), Aston Villa a vaincu le Bayern Munich (1-0). Une victoire acquise grâce à un nouveau but de Jhon Duran, mais également grâce à une belle prestation d’Emiliano Martínez dans les buts. La prestation du champion du monde 2022 avec l’Argentine, auteur de sept arrêts, a rappelé celle de l’immense finale de la Coupe du monde 2022 remportée face à la France, avec notamment l’incroyable arrêt face à Randal Kolo Muani dans les dernières minutes de la prolongation.

« C’était un grand match, il fallait gagner quoi qu’il arrive. Je continue de rêver, on ne cesse de me le rappeler (l’arrêt sur Kolo Muani). C’est un arrêt qui me marquera à vie, mais je veux continuer à m’améliorer en tant que gardien et en tant que personne. J’essaie de le montrer. Je ne m’en tiens pas à cela. (…) Je suis guidé par l’envie de continuer à grandir, d’être le meilleur avec Aston Villa. J’avais l’intention de jouer la Ligue des champions et j’ai pu y parvenir. Avec l’équipe nationale pareille, je n’ai pas de plafond. Je veux continuer à grandir. Aujourd’hui, nous avons joué contre l’un des favoris comme le Bayern et nous avons montré que nous pouvons rivaliser, surtout à la maison. Cela doit nous donner un supplément de confiance, mais pas nous emmener dans un endroit qui ne nous appartient pas encore », a expliqué le portier d’Aston Villa, à ESPN Argentina.