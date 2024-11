C4 : le Legia Varsovie écrase le Dinamo Minsk et prend la tête, le Rapid Vienne et les Shamrock Rovers suivent sur le podium

Ce jeudi, la Ligue Europa Conference reprenait ses droits avec la tenue de la 3e journée. Le Legia Varsovie en a profité pour s’offrir la place de leader grâce à sa victoire 4-0 face aux Biélorusses du Dinamo Minsk. Des doublés de Luquinhas (10e et 55e) et Gual (51e sp et 59e) permettent au Legia Varsovie d’être quasi officiellement qualifié. Situation similaire pour leur dauphin, le Rapid Vienne. Les Autrichiens ont gagné 3-0 en Moldavie contre Petrocub grâce à des buts de Bolla (13e) et Burgstaller (53e et 81e). Avec 9 points également, la qualification est plus ou moins dans la poche pour le Rapid Vienne.

Le podium est complété par les Shamrock Rovers. Les Irlandais disposent désormais de 7 points après leur victoire 2-1 contre les Gallois de The New Saints. Kenny (23e) et Watts (38e) ont su répondre à l’ouverture du score de Williams (14e). Les Chypriotes de Paphos ont gagné 1-0 face à Astana après un but d’Anderson Silva (87e) en toute fin de rencontre et se retrouvent sixièmes. Enfin, l’Olimpija Ljubljana est septième. Les Slovènes l’ont emporté 2-0 contre les Finlandais du HJK Helsinki grâce à des pions de Brest (57e) et Agba (68e).

Les matches de la soirée :