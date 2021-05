Stade Rennais - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Encore une finale pour le PSG en championnat. Après la victoire de Lille face à Lens et celle de l'OL contre Lorient, le club de la capitale n'a d'autre choix que de s'imposer ce soir. D'autant plus que si l'AS Monaco s'impose à Reims, une défaite ou un nul parisien laisserait les troupes de Mauricio Pochettino seulement deux voire trois points au-dessus la quatrième place...

Un match décisif pour le titre donc, mais aussi pour la qualification en Ligue des Champions. Les deux équipes arrivent en tout cas en forme puisque le champion de France est sur une série de quatre victoires en Ligue 1. En face, les Bretons luttent pour un ticket pour l'Europa League et ont remporté 3 de leurs 4 derniers duels de championnats. En novembre dernier, le PSG avait battu le Stade Rennais 3-0 lors du premier round.

Rennes avec un milieu recomposé

Pour ce match, Bruno Genesio va devoir faire sans Camavinga et Nzonzi, entre autres. Devant Gomis, on retrouvera une ligne de quatre Maouassa-Aguerd-Da Silva-Traoré. L'entrejeu, recomposé donc, sera formé par Ugochukwu, Bourigeaud et Tait. Sur les ailes, on retrouvera Doku et Del Castillo, alors que Martin Terrier sera aligné à la pointe de l'attaque.

En face, Pochettino est privé de Mbappé et Verratti. Keylor Navas sera dans les cages, avec Marquinhos et Kimpembe devant lui. Bakket et Dagba auront la responsabilité de sécuriser les flancs. Au milieu, Paredes jouera en sentinelle, avec Herrera et Gueye à ses côtés. Enfin, Neymar et Di Maria accompagneront Mauro Icardi, qui devrait encore être préféré à Moise Kean.

