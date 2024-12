Chelsea réagit au test positif de Mudryk !

Stupeur ce matin avec la révélation d’un test antidopage positif de l’ailier ukrainien de Chelsea Mykhaïlo Mudryk. Si le résultat venait à être confirmé, le joueur de 23 ans pourrait récolter une suspension de plusieurs années, à l’image de celle infligée initialement à Paul Pogba. Après l’étonnement, place en tout cas à la confirmation, puisque Chelsea a publié un communiqué pour établir que son joueur avait bien été positif, tout en assurant que Mudryk contestait avoir pris un produit interdit.

La suite après cette publicité

« Le Chelsea Football Club peut confirmer que la Fédération de football a récemment contacté notre joueur Mykhailo Mudryk concernant un résultat anormal lors d’un test urinaire de routine. Le club et Mykhailo soutiennent pleinement le programme de tests de la FA et tous nos joueurs, y compris Mykhailo, sont régulièrement testés. Mykhailo a confirmé catégoriquement qu’il n’a jamais sciemment utilisé de substances interdites. Mykhailo et le club vont désormais travailler avec les autorités compétentes pour établir ce qui a causé le résultat anormal. Le club ne fera aucun autre commentaire », peut-on lire. La bataille peut commencer.