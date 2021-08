Le PSG s'attaque à Nuno Mendes !

La suite après cette publicité

Une surprise de dernière minute pour le Paris Saint-Germain ? Une chose est sûre, Leonardo et Nasser ont mis le paquet cet été, recrutant de sacrés joueurs. Mais a priori, ce n'est pas Lionel Messi ni même Sergio Ramos qui vont compenser les soucis qu'a Mauricio Pochettino sur le côté gauche de la défense.

Et visiblement, l'état-major parisien est bien déterminé à renforcer ce poste dans les quelques heures qui restent avant la fermeture du mercato estival. Comme l'indique RMC Sport, le Paris Saint-Germain travaille sur l'arrivée d'un latéral gauche. Et l'heureux élu est Nuno Mendes, le latéral du Sporting Portugal déjà annoncé dans le viseur parisien ces dernières semaines.

Du beau monde dessus

Le média indique que l'international lusitanien coûterait 40 millions d'euros, et ce alors que les médias portugais indiquaient que le Sporting était ouvert à une vente pas plus tard que ce matin. Face à la blessure de Bernat, dont le retour est encore flou, et la présence d'un Kurzawa pas toujours convaincant, le jeune joueur de 19 ans serait une belle solution pour le présent et l'avenir.

Mais le club de la capitale française va devoir batailler puisque selon d'autres médias comme Sky Italia, des grosses écuries de Premier League comme Manchester City sont aussi sur le coup. Les Parisiens vont donc devoir se montrer convaincants. Tic, tac, tic, tac...