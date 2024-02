Algérie : Farès Chaïbi n’a pas digéré l’échec fracassant de la CAN

Farès Chaïbi a connu 10 derniers mois agités. Vainqueur de la Coupe de France avec son club formateur Toulouse en avril, recruté par Francfort dans la foulée, l’Algérien a également étrenné son nouveau statut de joueur international avec les Fennecs entre temps. Sans véritable effet de surprise, Djamel Belmadi l’avait alors convoqué pour un rendez-vous à ne pas manquer : la CAN. Finalement, l’expérience a tourné au vinaigre avec une élimination dès la phase de groupe. Dans un entretien accordé à BILD, le joueur de 21 ans est revenu sur cette expérience douloureuse, lui qui avait commencé les deux dernières rencontres sur le banc après avoir été élu homme du match lors du match inaugural contre l’Angola.

«Ca été une grande déception. Les attentes et la pression qui en découlent sont toujours très élevées en Algérie, juge l’ancien Toulousain. Mais j’ai expérimenté cela et je prépare maintenant les prochains matchs ici avec l’Eintracht. De mon point de vue, nous étions bien préparés pour le tournoi et le climat car nous nous y étions déjà habitués lors du camp d’entraînement. Le tournoi était également très bien organisé. Les conditions de terrain étaient bonnes, même si les conditions générales ne sont certainement pas comparables à celles de l’Europe. Malheureusement, les choses ne se sont passées comme on le voulait…»