Nantes : Rennes veut jouer un vilain tour au LOSC pour Ludovic Blas

Ludovic Blas vit un drôle d'été 2022. Malgré la qualification du FC Nantes pour la phase de poules de la Ligue Europa cette année, après la victoire des Canaris en Coupe de France la saison passée, l'élément offensif de 24 ans dispose d'un bon de sortie. Le LOSC s'est bien sûr empressé de sauter sur l'occasion pour renforcer l'effectif de Paulo Fonseca.

Comme nous vous l'expliquions, les discussions entre le club nordiste et les Nantais avançaient plutôt bien récemment, après une première offre de 11 M€ repoussée par Waldemar Kita et sa troupe. Sauf que rien n'est encore acté. Ludovic Blas a même été titularisé au Vélodrome contre l'OM (1-2) samedi, inscrivant l'unique but des siens.

Rennes prêt à doubler Lille

Le Stade Rennais FC pourrait bien tout relancer dans ce dossier. Selon nos informations, l'écurie bretonne s'intéresse aussi de très près au n°10 du FCN. Mais ce n'est pas tout, car Ludovic Blas serait même partant à l'idée de rejoindre la formation entraînée par Bruno Genesio, qui a terminé à la 4ème place de Ligue 1 en 2021-2022.

Et ce alors que le principal concerné tient un accord avec les Dogues depuis plusieurs jours dans le cas où les dirigeants lillois trouveraient un terrain d'entente avec leurs homologues nantais. Reste désormais à savoir si Rennes sera plus facilement disposé à se plier aux exigences des Canaris pour Ludovic Blas, qui prend son mal en patience, à 10 jours de la fin du mercato estival 2022.