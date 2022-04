Ajax : Erik ten Hag répond à l’intérêt de Manchester United

Lors d’une interview accordée au média allemand Sport1, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik ten Hag a répondu à l’intérêt que lui porte Manchester United en rappelant cependant qu’il était toujours pleinement concentré sur son travail sur le banc du club hollandais. « Tout le monde se connaît dans cette industrie. Il y a toujours des discussions avec des représentants d'autres clubs, c'est normal. Manchester United est un grand club avec de grands fans. Mais je ne peux que me répéter : je me concentre entièrement sur l'Ajax ! Nous préparons déjà la nouvelle saison. Je me suis entretenu avec l'Ajax après chaque saison jusqu'à présent. Ce sera aussi le cas cette fois. Je peux dire que l'Ajax et Erik ten Hag sont très heureux en ce moment », a expliqué le Néerlandais de 52 ans.

Eliminés en Ligue des Champions par Benfica, Ten Hag et ses hommes, actuellement leaders d’Eredivise, sont en course pour le 36e titre de champion des Pays-Bas des Lanciers, et disputeront également la finale de la Coupe des Pays-Bas face au PSV. Cette fin de saison est la priorité du coach hollandais même s'il n'exclut pas la possibilité d'un départ. « Actuellement, je me concentre uniquement sur l'Ajax. Mais dans le football, on ne sait jamais. Je ne veux rien exclure. Il y a la finale de la Coupe des Pays-Bas à venir contre le PSV Eindhoven, donc il nous reste encore huit finales, et j'ai besoin de toute mon énergie pour cela. Tout le reste ne serait qu'une distraction. Je sais que dans le football, tout peut changer d'un jour à l'autre. Si à un moment donné je devais décider de passer à l'étape suivante, j'espère que les gens ici comprendront », a déclaré Ten Hag.