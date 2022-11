CdM 2022, Brésil : Rodrygo prévient la concurrence

Appelé pour défendre les couleurs de la Seleçao, au Qatar, Rodrygo va vivre sa première Coupe du monde. Le jeune Brésilien du Real Madrid, devenu un élément phare de l'effectif de Carlo Ancelotti, est revenu sur sa sélection dans les colonnes de AS. Et il a déjà de grandes ambitions à 21 ans.

La suite après cette publicité

«Pour un gamin comme moi, c'est bien plus qu'un rêve de disputer une Coupe du monde. Et en plus avec la concurrence tellement incroyable qu'il y a à mon poste. Le simple fait d'être ici me fait me sentir privilégié. Je compte les minutes jusqu'au jour de nos débuts contre la Serbie, le 24. Je n'avais qu'un an quand nous avons remporté la dernière Coupe du monde, contre l'Allemagne, et maintenant que j'ai 21 ans, j'espère que nous serons champions du monde, encore. Je serai ravi d'y parvenir. Il y a de la concurrence ici, mais si j'ai finalement réussi à jouer souvent pour le plus grand club qui soit, le Real Madrid, bien sûr, je peux aussi jouer pour le Brésil.»