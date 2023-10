Lionel Messi veut faire venir un ancien ennemi à l’Inter Miami !

La suite après cette publicité

Arrivé à l’Inter Miami il y a quelques mois maintenant, la légende du football est déjà en train de marquer le football nord-américain. En douze rencontres toutes compétitions confondues avec la franchise floridienne, il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives, permettant également aux siens de remporter la Leagues Cup dont il a été nommé MVP. Mal en point avant son arrivée, l’Inter Miami a aussi gagné quelques places au classement en MLS, étant désormais treizième de la conférence Est du championnat étasunien.

Et ça, sans parler de l’impact médiatique complètement dingue qu’il a pu avoir, puisqu’il est sans surprise le plus gros vendeur de maillot de la MLS, et le stade de Miami se remplit à chaque match pour le voir à l’oeuvre. C’est tout ce qu’attendait David Beckham, co-proprio du club, qui a encore de grandes ambitions pour la suite. Un avenir dans lequel Messi souhaite s’inscrire. Effectivement, l’ancien joueur du Real Madrid et aujourd’hui consultant pour divers médias espagnols Predrag Mijatović a dévoilé une petite bombe.

À lire

Lionel Messi, plus gros vendeur de maillots en MLS

Messi le veut !

Mijatovic a ainsi dévoilé qu’il y a quelques jours, Luka Modric et David Beckham ont mangé ensemble et qu’il a été question d’une arrivée à Miami dans un avenir proche. Lionel Messi a aussi pris les cartes en main dans cette affaire et souhaite que son ancien rival madrilène arrive à Miami pour renforcer un milieu de terrain dans lequel on retrouve déjà Sergio Busquets. Des informations qui sortent au moment où la presse madrilène s’interroge sur le rôle du Croate à Madrid, lui qui n’a disputé aucune minute face à Girona samedi, après avoir déjà assisté à l’intégralité du match contre Las Palmas depuis le banc.

La suite après cette publicité

Stats globales Matchs joués 636 Titularisations 371 Entrées en jeu 79 Remplacements 217 Buts 62 Passes décisives 67 Cartons jaunes 85 Cartons rouges 1

Il n’a été titulaire qu’à deux reprises en huit journées de Liga pour le moment, et est notamment barré par la concurrence de joueurs comme Jude Bellingham, nouveau leader technique de l’équipe. Sous contrat à Madrid jusqu’en juin prochain, le Croate pourrait ainsi décider de partir dès cet hiver si sa situation n’évolue pas. Reste à voir comment l’Inter Miami pourra s’arranger au niveau du contrat avec les règles assez strictes de la MLS concernant les joueurs désignés notamment…