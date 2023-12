MU : Erik ten Hag n’est pas inquiet pour Marcus Rashford

Après une saison 2022-2023 exceptionnelle sur le plan comptable (30 buts et 11 passes décisives en 56 rencontres toutes compétitions confondues), l’attaquant anglais de Manchester United Marcus Rashford peine à retrouver la même confiance dans le dernier tiers en trois mois de compétition (2 réalisations et 4 offrandes en 19 matches TCC). En conférence de presse avant la réception de Bournemouth samedi après-midi (16h, 16e journée de PL), son entraîneur Erik ten Hag ne s’inquiète pas pour son ailier de 26 ans et espère le voir retrouver son état d’esprit de l’an passé.

«Rashford est un joueur incroyablement bon. On ne peut pas faire avec onze joueurs et il ne peut pas jouer tous les matches. Il n’est pas dans la forme qu’il avait l’année dernière, mais je suis sûr qu’il va revenir. J’ai dit la même chose à propos de Scott McTominay et Harry Maguire, c’est à eux de jouer. Chaque semaine, l’équipe s’alignera à l’entraînement et les meilleurs joueurs formeront la meilleure équipe et ils joueront», a déclaré le technicien néerlandais de l’actuel sixième de Premier League, à égalité avec Tottenham (5e).