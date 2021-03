Espoirs : Randal Kolo Muani raconte la surprise de sa première convocation

Randal Kolo Muani (22 ans) est doucement en train de se faire un nom en Ligue 1. Alors qu'il y a encore un an, il évoluait à Boulogne en National, le Nantais a même été appelé par Sylvain Ripoll pour participer à l'Euro Espoirs. Il avait déjà été convoqué par le sélectionneur en début de saison. Une nouvelle qui avait surpris le Nantais à l'époque, lui qui jouait tout juste ses premiers matches avec Nantes cette saison.

La suite après cette publicité

«J’ai été très surpris. Je ne m’y attendais pas du tout. Je n’arrivais pas à y croire. C’est Imran (Louza) qui me l’a appris. J’ai directement appelé ma famille et mes agents pour leur annoncer la nouvelle. Si c'était un objectif ? Franchement, non. Je voulais juste avoir du temps de jeu et découvrir la Ligue 1. Je ne m’attendais pas à quelque chose de cette ampleur-là» concède le joueur dans un entretien à Ouest France.