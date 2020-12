Trophée Golden Boy 2020 : la réaction d'Erling Haaland

Désigné Golden Boy 2020 le 21 novembre dernier, récompense décernée par le journal italien Tuttosport, l'attaquant norvégien Erling Haaland a succédé à João Felix, Matthijs de Ligt et Kylian Mbappé. Le gala, à distance pour cause de Covid-19, se tenait ce soir et le buteur du Borussia Dortmund a pu réagir à cette distinction individuelle. « C'est une récompense lourde mais j'en suis fier, c'est une motivation pour faire mieux et poursuivre les autres objectifs que j'ai », a-t-il déclaré.

Forcément, les journalistes italiens n'ont pas manqué de l'interroger sur un possible avenir en Italie, du côté de la Juventus Turin. « Ai-je été proche de la Juventus ? C'est ce qu'ils disent, mais je ne l'ai jamais dit. Je suis au Borussia Dortmund depuis un an ici, je vais bien ici et je suis content », a-t-il répondu. Le Borussia Dortmund attend avec impatience son retour de blessure, prévu pour 2021, alors que le club allemand a limogé Lucien Favre suite aux mauvais résultats.